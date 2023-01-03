Жена Уайта про драку в ночном клубе: «Ничего подобного раньше не случалось»

Энн Уайт, супруга президента UFC Дэйны Уайта, прокомментировала драку в ночном клубе в Мексике.

«Дэйна и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что это не в его характере, значит ничего не сказать – ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба были пьяны. Много выпили в канун Нового года, и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон.

Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей», – сказала женщина.

«Я мало что помню». Президент UFC подрался с женой в ночном клубе