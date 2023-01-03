Мать Дэйны Уайта: «Его брак – посмешище. Он спит со всеми ринг-герлс UFC»

Теги светская хроника UFC Дэйна Уайт MMA девушки и спорт Бокс/MMA/UFC

Джули Уайт, мать президента UFC Дэйны Уайта, прокомментировала драку сына с супругой Энн в ночном клубе в Мексике.

«Его брак – посмешище. Он спит со всеми ринг-герлс. Он спал со своей невесткой в моем доме, что привело меня в ярость.

Обычно он получает любую девушку, какую хочет. Они с женой постоянно дерутся. В их медовый месяц она поставила ему под глазом худший синяк, который я только видела.

Мне трудно понять, как по мере роста популярности UFC человек, которого я когда-то знала, так изменился и стал эгоистичным, высокомерным и жестоким.

Из настоящего друга и хорошего сына Дэна превратился в мстительного тирана, который не испытывает ни малейшего раскаяния из-за того, как он относится к людям.

Его бабушка, которая жила с нами в Лас-Вегасе, возила его в школу и готовила ему обед, последние 40 лет своей жизни прожила в трейлере во Флориде. Дэйна палец о палец не ударил, чтобы убедиться, что ей комфортно и она ни в чем не нуждается в своем возрасте», – сказала Джули.

Президент UFC Дэйна Уайт подрался с женой в ночном клубе: «Я мало что помню. Я никогда раньше не поднимал руку на женщину»

Жена Уайта про драку в ночном клубе: «Ничего подобного раньше не случалось»

7 комментариев

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Born is the King
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Реалити шоу какое-то. В 561 серии выяснится, что Дейна отец Пэдди Пимблетта
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skytent1
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После таких вью никто из бойцов не будет уважать Уайта , его скоро побьют его же бойцы
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Азамат011989
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Все кто давно следит за UFC знают что Дэйна лицемер. Когда надо, чтобы победил очередной проспект организации, Уайт закрывает глаза на произвол судей (вспомните последние бои О мэлли и Пимплетта). Ну а то что спит с ринг-герлз, здесь я его осуждать не могу) 90% мужиков делали бы тоже самое на его месте. Тем более, что то мне подсказывает, что сами девчонки особо по этому поводу не переживают)
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SGambler
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Меня больше другой вопрос интересует от матери Даны Уайта: почему она назвала сына Даной?
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j30
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мистер крабс в реальной жизни
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dedpihto59
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Кому не знать, как маме😀, не сильно невестку любит😀
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Mercedes
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Ну вот, для семьи денег жмет, а тут всякие Нганны хотят повышения
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