Мать Дэйны Уайта: «Его брак – посмешище. Он спит со всеми ринг-герлс UFC»

Джули Уайт, мать президента UFC Дэйны Уайта, прокомментировала драку сына с супругой Энн в ночном клубе в Мексике.

«Его брак – посмешище. Он спит со всеми ринг-герлс. Он спал со своей невесткой в моем доме, что привело меня в ярость.

Обычно он получает любую девушку, какую хочет. Они с женой постоянно дерутся. В их медовый месяц она поставила ему под глазом худший синяк, который я только видела.

Мне трудно понять, как по мере роста популярности UFC человек, которого я когда-то знала, так изменился и стал эгоистичным, высокомерным и жестоким.

Из настоящего друга и хорошего сына Дэна превратился в мстительного тирана, который не испытывает ни малейшего раскаяния из-за того, как он относится к людям.

Его бабушка, которая жила с нами в Лас-Вегасе, возила его в школу и готовила ему обед, последние 40 лет своей жизни прожила в трейлере во Флориде. Дэйна палец о палец не ударил, чтобы убедиться, что ей комфортно и она ни в чем не нуждается в своем возрасте», – сказала Джули.

Президент UFC Дэйна Уайт подрался с женой в ночном клубе: «Я мало что помню. Я никогда раньше не поднимал руку на женщину»

Жена Уайта про драку в ночном клубе: «Ничего подобного раньше не случалось»