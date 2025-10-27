  • Спортс
  • Махачев – о Пимблетте: «Кого он победил? Фергюсона, Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди»
2

Махачев – о Пимблетте: «Кого он победил? Фергюсона, Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди»

Махачев считает, что Пимблетт не заслуживает титульный бой.

«Арман Царукян должен быть следующим. Может быть, Джастин Гейджи. Не Пэдди Пимблетт. Кого он победил? Тони Фергюсона. Майкла Чендлера. Все победили Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, титулом легкого веса владеет Илия Топурия. Ожидается, что его следующим соперником станет Гейджи или Пимблетт.

Царукян 22 ноября подерется с Дэном Хукером.

