Энтони Джошуа: «Умираю от желания снова завоевать чемпионский титул. Это единственное, что занимает мое сердце и душу»

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа рассказал, что снова мотивирован стать чемпионом.

«Мне нравится, что мое имя постоянно на слуху. У меня есть возможность вернуться на вершину. Буду драться с тем, кто готов.

Я точно готов, и намерен солидно пошуметь в наступающем году. Если быть последовательным и держать себя в форме, то все обязательно получится.

Умираю от желания снова завоевать чемпионский титул. Это единственное, что занимает мое сердце и душу», – сказал Джошуа.

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