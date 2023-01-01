Холифилд дал совет Джошуа: «Он должен играть правильно и использовать свои габариты»

Теги Эвандер Холифилд тяжелый вес Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд порассуждал о перспективах топового тяжеловеса Энтони Джошуа, который идет на неудачной серии из трех поражений в пяти последних боях.

«Энтони Джошуа – хороший боец, но если ты не наносишь достаточно ударов, то ты не используешь габариты в своих интересах. Он большой парень, он должен использовать джеб.

Он должен быть немного более агрессивным, использовать габариты в своих интересах. Ты должен играть правильно, чтобы не позволить кому-то перехитрить тебя», – сказал Холифилд.

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