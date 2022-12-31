Патрисио Фрейре: «Лично я думаю, что Волкановски победит Махачева»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски Патрисио Фрейре UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре поделился ожиданиями от боя между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым.

«Люди, который определяют фаворита или аутсайдера, часто ничего не понимают в нашем деле и поэтому ошибаются. Лично я думаю, что Волкановски победит.

Его очень сложно одолеть, трудно контролировать, трудно поймать в стойке, трудно подчинить. Так что это не тот человек, которого Махачев легко поймает в клетке.

Волкановски превосходит Махачева в скорости. Нет сомнений, что у него есть стратегия, чтобы удержать ход боя на ногах. Алекс очень хорошо контролирует дистанцию.

У нас с ним разные стили, но стратегии очень похожи.

Алекс наносит удары, не позволяя сопернику ударить в ответ, а это очень важно. В конечно итоге вы расстраиваете своего оппонента, все время причиняя боль», – сказал Фрейре.

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1 комментарий

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Reynolds
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Бой расставит все на свои места , но объективно у Волка мало шансов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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