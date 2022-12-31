Патрисио Фрейре: «Лично я думаю, что Волкановски победит Махачева»

Чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре поделился ожиданиями от боя между и .

«Люди, который определяют фаворита или аутсайдера, часто ничего не понимают в нашем деле и поэтому ошибаются. Лично я думаю, что Волкановски победит.

Его очень сложно одолеть, трудно контролировать, трудно поймать в стойке, трудно подчинить. Так что это не тот человек, которого Махачев легко поймает в клетке.

Волкановски превосходит Махачева в скорости. Нет сомнений, что у него есть стратегия, чтобы удержать ход боя на ногах. Алекс очень хорошо контролирует дистанцию.

У нас с ним разные стили, но стратегии очень похожи.

Алекс наносит удары, не позволяя сопернику ударить в ответ, а это очень важно. В конечно итоге вы расстраиваете своего оппонента, все время причиняя боль», – сказал Фрейре.

Яир Родригес: «Шансы в бою Махачев – Волкановски 80 на 20 в пользу Ислама»

Ян Блахович: «Учитывая, что Махачев сделал с Оливейрой, прямо сейчас никто его не остановит»