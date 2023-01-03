Тренер Фьюри: «Тайсон победил бы Леннокса Льюиса»

Теги Леннокс Льюис Эмануэль Стюард тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, ответил на вопрос, кто бы победил в бою британца и Леннокса Льюиса.

«Тайсон победил бы. Леннокс мой друг, но ведь я тренирую Фьюри. Что мне еще сказать? Я должен положительно думать о себе, почему бы и нет.

Бой моей мечты стал бы реальностью. Это было бы еще одно мое противостояние с Эмануэлем Стюардом. Все зависело бы от того, что Эмануэль смог бы сделать с моим бойцом своим Льюисом.

Не могу сказать, что бы он сделал, я этого не знаю. Возможно, все происходило бы спонтанно: идеи, план на бой менялись бы по ходу поединка. Мы бы увидели, кто думает быстрее», – сказал Стюард.

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4 комментария

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Из столицы Сибири С любовью
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Думаю, победил бы! Фьюри это тяж со скоростью средневеса. Наряду с Марчиано единственный непобежденный тяж-чемпион!
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Iuasamotu
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Леннокс - хитрый жук, его легко победить не получилось бы
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Чигорин
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Можно бренчать сколько угодно, что он победил бы Луиса, Марчиано, Али... теперь не проверишь.
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Spirt Ru
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Сомнютельно.
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