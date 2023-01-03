Тренер Фьюри: «Тайсон победил бы Леннокса Льюиса»

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона WBC в тяжелом весе , ответил на вопрос, кто бы победил в бою британца и .

«Тайсон победил бы. Леннокс мой друг, но ведь я тренирую Фьюри. Что мне еще сказать? Я должен положительно думать о себе, почему бы и нет.

Бой моей мечты стал бы реальностью. Это было бы еще одно мое противостояние с . Все зависело бы от того, что Эмануэль смог бы сделать с моим бойцом своим Льюисом.

Не могу сказать, что бы он сделал, я этого не знаю. Возможно, все происходило бы спонтанно: идеи, план на бой менялись бы по ходу поединка. Мы бы увидели, кто думает быстрее», – сказал Стюард.

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