Уоррен объяснил, почему бой Фьюри – Усик состоится на Ближнем Востоке

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, почему бой и за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится на Ближнем Востоке.

«В Катаре только что прошел чемпионат мира. Многих людей разозлило, что там был футбол, но это случилось, потому что они собрали деньги для проведения. Олимпийские игры прошли в Москве, они проходили в тех местах по всем местам, где были деньги. Это наша Олимпиада. Это наш финал Кубка мира.

Много лет назад случился большой бой: Форман и Али отправились в Заир. Затем они провели бои на Филиппинах и Ямайке. Они пошли туда, где были деньги, и вот история повторяется. Ничего не меняется. Точно так же, даже если ты футболист: ты идешь туда, где можешь заработать больше всего денег.

У боксеров короткая карьера. Она опаснее, чем в любом другом виде спорта. Такие бои случаются раз в поколение, на кону четыре пояса. Эти парни захотят заработать больше денег, поэтому мы должны пойти туда, где есть лучшее предложение. И именно там все закончится», – сказал Уоррен.

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