Тайсон Фьюри о проблемах с психическим здоровьем: «После боев у меня депрессия. Вот почему я отправляюсь в ораторские туры по Великобритании»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

«Два дня назад я получил письмо от 17-летней девушки. Она нарисовала мне картину и сказала, что последние шесть месяцев занималась самоповреждением, но приняла мое послание о том, что нужно продолжать жить, так что это всегда особенный момент, когда люди подходят ко мне и говорят: «Вы спасли мою жизнь или помогли мне с моим психическим здоровьем». Я очень горжусь этим.

Я всю жизнь страдал от множества проблем с психическим здоровьем, ОКР, депрессии, тревоги, паранойи – и, достигнув своего Эвереста, я не знал, что меня ждет в жизни. Но теперь я знаю, что это такое. Я должен с этим разобраться.

Послушайте, я большой, толстый лысый парень, который умеет боксировать. 154 000 зрителей пришли посмотреть на мой бокс на стадионах «Уэмбли» и «Тоттенхэма» в этом году... Но после боев у меня депрессия.

Вот почему после боев я отправляюсь в ораторские туры по стране. Когда ты дерешься и побеждаешь или становишься чемпионом в тяжелом весе, это самый высокий взлет, за которым следуют самые низкие падения. Так я могу это объяснить. Знать, что многие другие люди следят за моим путем, – это хорошо», – сказал Фьюри.

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