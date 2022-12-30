Тайсон Фьюри: «Может, король Чарльз сделает меня императором севера Англии!»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как относится к посвящению в рыцари в Великобритании.

«Сэр Мо Фарах, сэр Стив Редгрейв, сэр Льюис Хэмилтон, сэр Энди Мюррей. Мне хотелось бы чего-то, чего не было ни у кого, особенно у спортсменов.

Я обычный человек, но ограниченного тиража, поэтому я бы хотел чего-то необычного. Может, король Чарльз сделает меня императором севера Англии!» – сказал Фьюри.

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1 комментарий

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fedorbazaykin
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Тайсон "Скромняжка" Фьюри
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