Тайсон Фьюри: «Когда Усик попадется мне в руки, он будет раздавлен»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«У нас лучшие болельщики в мире, и если вы хотите увидеть настоящий боксерский поединок, вы захотите сделать это дома на стадионе в Англии. В идеале я бы дрался с Усиком на «Уэмбли», это огромный бой здесь, но мои промоутеры Фрэнк Уоррен и Боб Арум заинтересовались Ближним Востоком.

Так что мы ждем, когда поступит предложение, если поступит, то поступит, а если нет, то нет, так что неоспоримый чемпион мира в тяжелом весе, последним обладателем которого был Леннокс [Льюис], может подраться в Великобритании или на Востоке.

У нас есть возможность в кратчайшие сроки провести это мероприятие, а почему в кратчайшие сроки? Есть миллион санкционирующих организаций, так что Усика заставят драться с его претендентами. Если наш бой не будет организован раньше, то не будет организован вообще.

Когда я доберусь до Усика, он будет раздавлен. Что насчет Джойса? Да, он появился из ниоткуда, большой Джо Джойс «Джаггернаут», он проделал свой путь наверх, и теперь он очень высоко котируется во всех организациях, и у него также открыта дверь, и он очень жесткий соперник. Он – настоящий вызов для любого.

Но я буду стараться изо всех сил, чтобы провести бой с Усиком за абсолютное чемпионство, это бой, который он хочет, так он говорит, и я хочу. Мы снова поставим все на кон и посмотрим, кто победит.

Я не думаю, что он достаточно большой и сильный, чтобы выдержать удары, и он естественный легковес, когда мы оба были моложе, в любителях, Усик был в среднем весе, в то время как я был тяжеловесом и весил 110 килограммов.

Это вызов, но он будет убегать, как маленький болван, всю ночь. А я буду охотиться за ним, и когда он попадется мне в руки, он будет раздавлен», – сказал Фьюри.

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