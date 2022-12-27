Тайсон Фьюри: «В Великобритании есть три больших боя для меня. Это Прайс, Хэй и Джошуа»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри назвал трех британских боксеров, с которыми он все еще хочет подраться.

«Собрали ли бы мы стадион, если бы подрались с большой стариной . Пусть он и завершил карьеру, но думаю, наш бой за титул WBC собрал бы полный «Олд Траффорд» или «Энфилд».

Даже если бы WBC не санкционировал этот поединок, мы могли бы сразиться за титул чемпиона Северо-Западной Англии. Наше противостояние длится очень давно, и он был единогласным британцем, побеждавшим меня в любителях или профи. Думаю, мы бы собрали аншлаг.

Также думаю, что мы бы собрали стадион с ломателем пальцев. Как думаете, мы с по-прежнему собрали бы аншлаг? В Великобритании есть три боя для меня. Это Дэвид Прайс, Дэвид Хэй и », – сказал Фьюри.

Боб Арум – о поединке Усика и Фьюри: «Бойцы дали согласие на бой, с этим покончено»

Тайсон Фьюри: «Я нокаутирую человека, который заставил Джошуа плакать, как маленькую девочку»