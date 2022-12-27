Брат Исмаилова про бой Махачев – Волкановски: «Не все так однозначно, как нам кажется»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер , дал прогноз на бой и .

«Мне очень интересно, как пройдет это противостояние. Не все так однозначно, как нам кажется.

Я думаю, что этот бой может удивить всех, потому что все отдают предпочтение Исламу, но Волкановски не так прост. Я смотрел его бои.

Если он найдет противоядие от борьбы, то в стойке не проиграет Исламу», – считает Исмаилов-старший.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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