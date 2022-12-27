Брат Исмаилова про бой Махачев – Волкановски: «Не все так однозначно, как нам кажется»
Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, дал прогноз на бой Алекса Волкановски и Ислама Махачева.
«Мне очень интересно, как пройдет это противостояние. Не все так однозначно, как нам кажется.
Я думаю, что этот бой может удивить всех, потому что все отдают предпочтение Исламу, но Волкановски не так прост. Я смотрел его бои.
Если он найдет противоядие от борьбы, то в стойке не проиграет Исламу», – считает Исмаилов-старший.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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Но Волкановски настоящий воин, и просто Исламу точно не будет, Волкановски лучший в UFC по сокращению дистанции и очень хорош в ударке, осталось лишь понять сможет ли он защищаться от тейкдаунов