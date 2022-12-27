Брат Исмаилова про бой Махачев – Волкановски: «Не все так однозначно, как нам кажется»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Магомед Исмаилов Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, дал прогноз на бой Алекса Волкановски и Ислама Махачева.

«Мне очень интересно, как пройдет это противостояние. Не все так однозначно, как нам кажется.

Я думаю, что этот бой может удивить всех, потому что все отдают предпочтение Исламу, но Волкановски не так прост. Я смотрел его бои.

Если он найдет противоядие от борьбы, то в стойке не проиграет Исламу», – считает Исмаилов-старший.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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3 комментария

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DanaWhite
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Какой то серьезный эксперт? Что-то вся лента в нем
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зять тестярика
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Ответ gosha7202@mail.ru
Ислам конечно очень хорош, не спорю. Но Волкановски настоящий воин, и просто Исламу точно не будет, Волкановски лучший в UFC по сокращению дистанции и очень хорош в ударке, осталось лишь понять сможет ли он защищаться от тейкдаунов
смотрел его бой только с халуеем не впечатлил лучший боец юфс
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gosha7202@mail.ru
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Ислам конечно очень хорош, не спорю.
Но Волкановски настоящий воин, и просто Исламу точно не будет, Волкановски лучший в UFC по сокращению дистанции и очень хорош в ударке, осталось лишь понять сможет ли он защищаться от тейкдаунов
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