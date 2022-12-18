Конор хочет подраться с Нейтом Диазом на чемпионате по пощечинам
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор хочет провести бой с Нейтом Диазом на чемпионате по пощечинам Power Slap.
«Я начинаю любить Power Slap. Обязательно приеду на эти соревнования.
Эта лига принадлежит Дэйну Уайту? Безумие. Дэйна, хахаха, я в деле. Я против Нейта за титул, хахаха.
Может быть, Нейт хоть к этому титулу сможет приблизиться. Нейт, ты маленькая сучка», – написал ирландец.
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