Член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался на 46-м году жизни

Теги UFC Дэйна Уайт MMA полутяжелый вес (MMA) Стефан Боннар Бокс/MMA/UFC

UFC сообщил о кончине члена Зала славы Стефана Боннара. Американский боец скончался в возрасте 45 лет из-за проблем с сердцем.

«Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям», – сообщает промоушен.

«Его бой с Форрестом Гриффином навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт. Болельщики любили его, и он всегда старался для них изо всех сил. Его будет не хватать», – сказал Дэйна Уайт.

Боннар провел в UFC 15 поединков, одержав восемь побед и потерпев семь поражений. Последний бой «Американский психопат» провел в ноябре 2014-го в Bellator, проиграв раздельным решением судей Тито Ортису.

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3 комментария

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Король Лев
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Как рано ушел. К сожалению страшная химия тому виной. Покойся с миром яркая легенда.
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Гусейн Магомедрасулов
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Последствия употребления допинга.
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Джон Сакримони
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Спи спокойно. Бой с Гриффином был легендарный.
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