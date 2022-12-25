Член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался на 46-м году жизни

UFC сообщил о кончине члена Зала славы Стефана Боннара. Американский боец скончался в возрасте 45 лет из-за проблем с сердцем.

«Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям», – сообщает промоушен.

«Его бой с Форрестом Гриффином навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт. Болельщики любили его, и он всегда старался для них изо всех сил. Его будет не хватать», – сказал .

Боннар провел в UFC 15 поединков, одержав восемь побед и потерпев семь поражений. Последний бой «Американский психопат» провел в ноябре 2014-го в Bellator, проиграв раздельным решением судей Тито Ортису.

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