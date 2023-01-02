Единственный боец, победивший Перейру: «Я бы все решил раньше, если бы бился с ним сегодня»

Теги UFC средний вес (MMA) Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Дебютант PFL Кемуэль Оттони, нанесший Алексу Перейре единственное поражение в карьере, уверен, что сможет быстрее одолеть чемпиона UFC, если снова встретится с ним в клетке.

Напомним, что бойцы встречались в 2015 году на турнире Jungle Fight 82, тогда Оттони одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. Это был первый бой Перейры в профессиональных ММА.

«Я чувствую, что значительно улучшил свое джиу-джитсу, и некоторые эпизоды, в которых я оказался во время боя с ним, я бы решил гораздо раньше, если бы бился с ним сегодня. Плюс мой бокс. Я чувствую, что мой бокс, мои удары в стойке стали намного лучше», – сказал Оттони.

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1 комментарий

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Бауржан Тазабеков
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Забавно будет если он станет для Перейры , тем кем является Перейра для Адесаньи .
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