Гаджиев – о шансах Шары Буллета в UFC: «Через 2-3 боя возможен титульник, если он сохранит стиль»

Теги UFC средний вес (MMA) Камил Гаджиев Исраэль Адесанья Алекс Перейра Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Босс AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями о переходе топового российского средневеса Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC.

По мнению промоутера, Шара сможет претендовать на титул в среднем весе, если продолжит побеждать соперников в зрелищной манере.

«На мой взгляд, средний вес UFC больше превратился в дивизион ударников. Лидеры дивизиона Адесанья и Перейра исповедуют ударный стиль.

Шара против Адесаньи, Шара против Перейры – вполне реальные бои. У Магомедова есть все шансы побеждать обоих.

Я не говорю, что Шара был бы фаворитом в поединках с ними, ему и не дадут сейчас этих ребят. Но через два боя поединок Шары за пояс вполне возможен, если Шара сохранит свой стиль.

Иногда очень многообещающие подписания превращаются в ничто. Это связано с психологией, обстоятельствами, подбором соперников.

У Шары есть все, чтобы стать чемпионом UFC: отличный возраст, хороший ударный стиль, уровень оппозиции был крепким и позволил себя проверить. В UFC время ударников», – сказал Гаджиев.

Шара Буллет подписал контракт с UFC, дебют состоится в мае-июне 2023 года (ESPN)

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3 комментария

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Аслан Ильясов
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Чимаев в стороне постоит?
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уличный иуда
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Особо сильных борцов в среднем весе нет, у Буллета отличные шансы есть. Новый Забит, но с улучшенной дыхалкой
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Karpins
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Почему сразу не после первого боя титульник?
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