Джаред Каннонир: «Победа Перейры делает средний дивизион более интересным, в том числе и для Адесаньи»

Средневес UFC Джаред Каннонир оценил победу над Исраэлем Адесаньей.

«Не сказал бы, что победа Перейры над Адесаньей – это хорошо для меня. Я не был рад или что-то типа того, не было эмоций, скорее рассуждаю с позиций логики. Победа Алекса делает дивизион более интересным, в том числе и для самого Исраэля.

Так что это хорошо для всех нас. У нас всех больше шансов теперь добраться до титула, потому что реванши в этом спорте получить сложнее. Но нет, я не радовался тому, что Исраэль проиграл, никогда никому не желаю зла.

Я думаю, что любой может победить в бою. Любой, кто тренируется, особенно на таком уровне, самом высоком в нашем виде спорта, может победить.

Посмотрите на их предыдущий бой – Исраэль был на пути к победе. Он даже потряс Перейру в концовке первого раунда. Если бы у него было еще 15-20 секунд, то он, вероятно, смог бы закончить бой в первом раунде.

Поэтому я не буду говорить, что выиграет тот или этот. Я бы сказал, что в этой игре никто никого не просчитал. Я в это верю, я говорю себе об этом. Поэтому я убежден, что могу побить любого в этом виде спорта», – сказал Каннонир.

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