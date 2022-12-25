Хамзат Чимаев: «Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, кто это будет»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев порассуждал на тему следующего боя и соперника.

«Я уже в тренировочном лагере. Понятия не имею, с кем я буду драться в следующий раз. Их имена все время меняются.

Мне каждую неделю называют новое имя, но никто из них не хочет драться. Бойцы много говорят о том, что хотели бы провести поединок со мной, но как только дело доходит до подписания контракта, то все сбегают.

Мне дали уже четырех бойцов из четырех разных стран, но никто в итоге не согласился. Я всегда готов. Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, кто это будет.

Мне без разницы: полусредний или средний вес. Лишь бы дали соперника, потому что я устал от всего этого. Поиск противника, разговоры в соцсетях – это не моя игра.

Я должен следующим драться за титул. Рекорд Алекса Перейры 6-1, он проигрывал, а я не проиграл ни разу в своей жизни. А Перейра проиграл парню, который даже не дерется в UFC.

Но если UFC этого не хочет, Перейра этого не хочет, что я могу сделать? Если парни продолжают бегать от меня, просто дайте мне хоть кого-нибудь», – сказал Чимаев.

В сентябре 28-летний Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде Кевина Холланда.

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1 комментарий

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Spirt Ru
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У,братана спроси,он подскажет. Он,же умный, всё -таки,дон,академик,дон. Извиняюсь,на всякий случай.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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