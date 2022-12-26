Чимаев – о Перейре: «Алекс не хочет со мной драться»

Теги UFC Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что не получит бой за титул в среднем весе против Алекса Перейры.

Ранее швед вызывал новоиспеченного чемпиона в 84 килограммах, бразилец же отвечал, что не против поединка.

«У Алекса Перейры рекорд шесть побед и одно поражение – он проигрывал. Знаешь, я никогда не проигрывал в своей жизни, а он проиграл какому-то засранцу.

Этот парень, который его победил, даже не дерется в UFC. Промоушн не хочет бой Чимаев – Перейра. Алекс тоже не хочет со мной биться.

Что я собираюсь делать? Я просто хочу драться, дайте уже мне хоть кого-нибудь», – сказал Хамзат.

Хамзат Чимаев: «Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, кто это будет»

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3 комментария

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madtank
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Это шанс Хамзата - вызвать чемпиона даже не с нулевой борьбой, а где то -3-5. Вот он все для этого и делает. Перейре же не выгодно драться с борцом еще и с довольно таки низким местом в рейтинге, он чемпион, может и выбирать.
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Артём Сергеев
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Со мной тоже (
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mister1
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Я вот одного не пойму с каких пор Чимаев стал топовым? Перспективный может правильнее называть? Мешков он красиво проходил да,
Базару нет , а первый же топ из десятки показал ху ис ху. Та и считаю что Усмана и Ковингтона он не пройдет
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