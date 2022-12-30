Даниэль Кормье: «Не знаю, почему Чимаев против Уиттакера не добавят в со-главное событие карда Махачев – Волкановски»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье назвал оптимального соперника для в среднем весе.

« . Именно в этом поединке я вижу смысл, и делать его нужно прямо сейчас, ведь в заявлениях Хамзата можно услышать, что он готов выйти на бой в кратчайшие сроки, да еще и в разных странах.

Мы знаем, что в январе UFC едет в Бразилию, затем в феврале они направляются в Австралию, в марте будет Лондон. Есть возможность сделать бой в различных локациях, UFC проводит множество международных турниров.

Я не понимаю, почему Чимаева против Уиттакера не добавят в со-главное событие карда – . Почему они не видят в этом поединке смысла?» – сказал Кормье.

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