Лопес намекнул на предвзятое судейство в бою Ломаченко и Ортиса: «Не хочу ничего говорить, но главное здесь – это бизнес»

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе заявил, что не согласен с судейским решением в бою и Джемейна Ортиса.

Напомним, что судьи отдали победу единогласным решением украинскому боксеру, который теперь сразится за титул абсолютного чемпиона с .

«Ортис достаточно зрелый, чтобы с любым устроить более крупный и качественный бой. Я знаю лишь, что главное здесь бизнес.

Они говорят о поединке Хэйни и Ломы. Не хочу ничего говорить о судьях. Скажу только, что если что-то приносит деньги, то в этом есть смысл», – сказал Лопес-младший.

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