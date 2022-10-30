Лопес намекнул на предвзятое судейство в бою Ломаченко и Ортиса: «Не хочу ничего говорить, но главное здесь – это бизнес»
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не согласен с судейским решением в бою Василия Ломаченко и Джемейна Ортиса.
Напомним, что судьи отдали победу единогласным решением украинскому боксеру, который теперь сразится за титул абсолютного чемпиона с Дэвином Хэйни.
«Ортис достаточно зрелый, чтобы с любым устроить более крупный и качественный бой. Я знаю лишь, что главное здесь бизнес.
Они говорят о поединке Хэйни и Ломы. Не хочу ничего говорить о судьях. Скажу только, что если что-то приносит деньги, то в этом есть смысл», – сказал Лопес-младший.
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