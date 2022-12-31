Яир Родригес: «Шансы в бою Махачев – Волкановски 80 на 20 в пользу Ислама»

Полулегковес UFC Яир Родригес поделился ожиданиями от боя между и .

«Думаю, для Алекса это очень тяжелый бой, во многом из-за стиля Махачева. Тем не менее я не считаю Ислама непобедимым.

Если Волкановски выберет правильный план и покажет максимум умений, то сможет победить. Шансы – 80 на 20 в пользу Махачева, но это еще может качнуться в любую сторону, многое зависит от стратегии и подготовки бойцов.

Для меня лучше, чтобы победил Волкановски. Тогда при нашей встрече он будет двойным чемпионом, это круто.

Не имею ничего против обоих бойцов, уважаю и Махачева, и Волкановски. В интересах моей карьеры лучше победа Алекса, но пусть победит сильнейший», – сказал Родригес.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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