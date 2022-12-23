Ян Блахович: «Учитывая, что Махачев сделал с Оливейрой, прямо сейчас никто его не остановит»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович оценил перспективы Ислама Махачева в бою с Алексом Волкановски.
«Сейчас никто не сможет остановить его. Может быть, в следующем году кто-то появится.
Учитывая то, что он сделал с Чарльзом Оливейрой, прямо сейчас никто не остановит Махачева», – считает Блахович.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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