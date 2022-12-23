Ян Блахович: «Учитывая, что Махачев сделал с Оливейрой, прямо сейчас никто его не остановит»

Бывший чемпион в полутяжелом весе оценил перспективы в бою с Алексом Волкановски.

«Сейчас никто не сможет остановить его. Может быть, в следующем году кто-то появится.

Учитывая то, что он сделал с , прямо сейчас никто не остановит Махачева», – считает Блахович.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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