Дрикус Дю Плесси: «Как Махачев будет конкурировать с Волкановски в стойке? Здесь шансы 50 на 50»

Южноафриканский средневес UFC Дрикус Дю Плесси поделился ожиданиями от боя и .

«Если оценить форму, в которой был Махачев в бою против Оливейры, – она была безупречной. В ударке, в борьбе и, конечно, в грэпплинге Ислам выглядел как боец не от мира сего.

Но если говорить об ударке Волкановски, то он ведь перебил Макса Холлоуэя. Как Ислам будет конкурировать с ним в стойке? Я думаю, что здесь шансы 50 на 50», – сказал Дю Плесси.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийской Перте.

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