Дрикус Дю Плесси: «Как Махачев будет конкурировать с Волкановски в стойке? Здесь шансы 50 на 50»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Южноафриканский средневес UFC Дрикус Дю Плесси поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Если оценить форму, в которой был Махачев в бою против Оливейры, – она была безупречной. В ударке, в борьбе и, конечно, в грэпплинге Ислам выглядел как боец не от мира сего.

Но если говорить об ударке Волкановски, то он ведь перебил Макса Холлоуэя. Как Ислам будет конкурировать с ним в стойке? Я думаю, что здесь шансы 50 на 50», – сказал Дю Плесси.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийской Перте.

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3 комментария

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pasha_t
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У Волка шансы очень даже не плохие. Но он клоун. Поддерживаем нашего бойца!!!
Кстати Дю Плесси мешок)))
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MATRiX
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Махачев имеет огромное преимущество в антропометрии, плюс Волкановски не сможет на полную работать в стойке, так как надо будет готовиться спролить проходы Ислама. Ни в борьбе, ни в стойке в Волка не верится. Но он невероятно крут. Очень интересно будет посмотреть, как он себя покажет. И ментально и физически настоящий монстр. Так что шансы у него небольшие, но есть.
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Juninho P.
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Как, как?! Он переедет малыша Волка, кто бы что про его злобную эльфическую силу не говорил. 😅
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