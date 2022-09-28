Денис Лебедев: «Придет повестка – пойдем. Задачи президента должны быть выполнены. Бог с нами»

поддержал решение Владимира Путина начать частичную мобилизацию в России.

«Не думаю, что спортсмены должны иметь какую-то привилегию. Во-первых, это личное дело каждого. Придет повестка – конечно, пойдем. Это моя позиция.

Минеев уже высказался на эту тему. Дай бог, чтобы быстрее это уже закончилось. То, что сейчас происходит, это некрасиво.

Но, как бы это ни выглядело, мы защищаем свои интересы. Мы должны так делать. Думаю, что задачи президента должны быть выполнены.

Бог с нами», – сказал бывший чемпион мира по боксу в кулуарах международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Кемеровской области.

Владимир Минеев про повестку: «Моя мать мужчину воспитывала. Я никуда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего»

Владимиру Минееву пришла повестка: «Иду в военкомат на днях»