Денис Лебедев про бой Бивол – Бетербиев: «Не хотелось бы, чтобы ребята боксировали друг с другом»

Бывший российский боксер Денис Лебедев высказался о потенциальном поединке между чемпионом WBA в полутяжелом весе и обладателем титулов WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Чисто по человечески не хотелось бы, чтобы ребята боксировали друг с другом. Но я понимаю, что это будет интересный бой и аудитория мирового бокса ждет этот поединок.

Хотелось бы, чтобы оба наслаждались регалиями чемпионов. Они это заслужили», – считает Лебедев.

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