Денис Лебедев про бой Бивол – Бетербиев: «Не хотелось бы, чтобы ребята боксировали друг с другом»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Денис Лебедев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший российский боксер Денис Лебедев высказался о потенциальном поединке между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и обладателем титулов WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Чисто по человечески не хотелось бы, чтобы ребята боксировали друг с другом. Но я понимаю, что это будет интересный бой и аудитория мирового бокса ждет этот поединок.

Хотелось бы, чтобы оба наслаждались регалиями чемпионов. Они это заслужили», – считает Лебедев.

Денис Лебедев выходил на бои в форме ВДВ, хотя сам не служил. А берет подарил даже Майку Тайсону – завещав тому искупаться в фонтане

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