Лебедев про реванш Усика и Джошуа: «Не думаю, что Александр будет хуже, чем в первом бою»

Теги тяжелый вес Денис Лебедев Александр Усик Энтони Джошуа бокс Усик - Джошуа Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Болеем за Усика. Не думаю, что Александр будет хуже, он мотивирован. Хотя и Джошуа тоже мотивирован.

Усик привыкает к этому весу. Думаю, акцент будет на скорость. Вопрос лишь в том, что ему придется бороться, вязаться и толкаться, где то пропускать и это все терпеть.

Но думаю, что акцент будет на скорости и работе ног», – сказал Лебедев.

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