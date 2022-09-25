Лебедев – о поражении Кудряшова от Асбарова: «У Дмитрия итак ноги не очень, так он еще набрал вес и замедлился»

Теги тяжелый вес Денис Лебедев Дмитрий Кудряшов бокс Сослан Асбаров Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев высказался о поединке на Hardcore Boxing между Дмитрием Кудряшовым и Сосланом Асбаровым, в котором второй одержал победу единогласным решением судей.

«Кудряшов набрал много веса. У него итак ноги не очень, а сейчас замедлился еще сильнее. Была мощь, был заряд, но для того, чтобы попасть надо резко ударить.

Сослан Асбаров построил правильную тактику против Кудряшова. Заслуженная победа, вопрос нет», – сказал Лебедев.

Дмитрий Кудряшов проиграл Сослану Асбарову единогласным решением судей на Hardcore Boxing

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