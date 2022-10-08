Лебедев – о возобновлении карьеры: «Возвращение на единичный поединок не исключено»

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев заявил, что не собирается полноценно возвращаться в ринг. Однако спортсмен не исключил, что может согласиться на один поединок.

«В жизни всякое бывает, но вернувшись во второй раз на ринг, проиграв свой бой в Красноярске (против Табисо Мчуну), я уже, наверное, окончательно поставил точку…

Время покажет. Конечно, возвращения на единичный поединок не исключено. Мы же воины, я ради этого и отдал половину своей жизни этому виду спорта», – сказал Лебедев.

Денис Лебедев: «Придет повестка – пойдем. Задачи президента должны быть выполнены. Бог с нами»