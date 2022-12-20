Эй Джей Макки про бой Махачев – Волкановски: «Алекс может стать большим мальчиком, но он не станет выше»

Бывший чемпион Bellator Эй Джей Макки рассказал, почему будет тяжело в бою с .

«Не уверен, как сложится бой, однако Волкановски достаточно маленький парень. Сечете о чем я? Поэтому думаю, он будет мучиться на дистанции.

Зная, что он играл в регби, можно предположить, что он без труда наберет вес. Он может стать большим мальчиком, но он не станет выше. Это играет ключевую роль в боях с этими легковесами», – считает Макки.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит 284 в австралийском Перте.

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