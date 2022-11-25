Даниэль Кормье: «Титул чемпиона для Майкла Чендлера теперь не на первом месте»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях отреагировал на вызов Майкла Чендлера.

Американец предложил Хорхе Масвидалю подраться за пояс BMF («Самого опасного ублюдка»).

«Все говорит о том, что внимание Майкла немного сместилось. Похоже, что теперь титул чемпиона для него не на первом месте, потому что парни, которым он звонит и вызывает на бой не борются за чемпионство.

Я сейчас говорю о Хорхе Масвидале и . Вы все знаете, что чемпионские дни немного позади, да и Конор Макгрегор тоже не претендует на титул», – сказал Кормье.

Чендлер хочет драться с Масвидалем за пояс BMF: «Скажите мне, кто сейчас крутейший ублюдок в UFC?»

Президент UFC: «Майкл Чендлер – наш Артуро Гатти. Он выходит драться и оставляет там все»