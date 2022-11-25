Даниэль Кормье: «Титул чемпиона для Майкла Чендлера теперь не на первом месте»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на вызов Майкла Чендлера.
Американец предложил Хорхе Масвидалю подраться за пояс BMF («Самого опасного ублюдка»).
«Все говорит о том, что внимание Майкла немного сместилось. Похоже, что теперь титул чемпиона для него не на первом месте, потому что парни, которым он звонит и вызывает на бой не борются за чемпионство.
Я сейчас говорю о Хорхе Масвидале и Коноре Макгрегоре. Вы все знаете, что чемпионские дни Хорхе Масвидаля немного позади, да и Конор Макгрегор тоже не претендует на титул», – сказал Кормье.
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