Даниэль Кормье: «Титул чемпиона для Майкла Чендлера теперь не на первом месте»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Майкл Чендлер Конор Макгрегор Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на вызов Майкла Чендлера.

Американец предложил Хорхе Масвидалю подраться за пояс BMF («Самого опасного ублюдка»).

«Все говорит о том, что внимание Майкла немного сместилось. Похоже, что теперь титул чемпиона для него не на первом месте, потому что парни, которым он звонит и вызывает на бой не борются за чемпионство.

Я сейчас говорю о Хорхе Масвидале и Коноре Макгрегоре. Вы все знаете, что чемпионские дни Хорхе Масвидаля немного позади, да и Конор Макгрегор тоже не претендует на титул», – сказал Кормье.

Чендлер хочет драться с Масвидалем за пояс BMF: «Скажите мне, кто сейчас крутейший ублюдок в UFC?»

Президент UFC: «Майкл Чендлер – наш Артуро Гатти. Он выходит драться и оставляет там все»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные