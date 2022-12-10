Тренер Оливейры: «Чарльз заслуживает встретиться с победителем боя между Махачевым и Волкановски»

Диего Лима, тренер экс-чемпиона в легком весе , считает, что боец должен подраться с победителем боя – Алекс Волкановски.

«Если учитывать заслуги Чарльза за последние два года, то можно смело предположить, что он заслуживает в следующем поединке побороться за пояс и встретиться с победителем боя между Махачевым и Волкановски», – сказал Лима.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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