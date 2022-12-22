Кормье – об Алексе Перейре: «Он справился с давлением и стал чемпионом. Мой боец 2022 года»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высоко оценил результаты новоиспеченного чемпиона в среднем весе Алекса Перейры в 2022 году.
«У этого парня три победы в нынешнем году, при семи поединках в ММА, также он является чемпионом UFC. Он не только выиграл три боя, но и побил человека, которого многие считают одним из величайших средневесов всех времен.
Адесанья был близок, чтобы сравняться с Андерсоном Сильвой по рекорду побед в среднем дивизионе.
Об Исраэле мы все говорим, как о исторической личности. Иззи отлично начал бой с Алексом, но Перейра сделал то, что от него ожидали в конце.
Он справился с этим давлением и очень быстро стал чемпионом. Это безумие. Так что мой боец года – это Алекс Перейра», – сказал Кормье.
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