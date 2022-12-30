Александр Скаредин, менеджер российского бойца ONE Championship Анатолия Малыхина, рассказал, когда состоится его следующий бой.

25 марта на турнире в Сингапуре Малыхин проведет поединок в тяжелом весе. Соперник не называется.

Малыхин является чемпионом ONE в полутяжелом весе и временным чемпионом в тяжелом дивизионе.

Анатолий Малыхин проведет бой 25 марта на турнире ONE в Сингапуре

Анатолий Малыхин: «Хочу владеть тремя поясами ONE, а может быть, и четырьмя, кто знает»