Вадиму Немкову и Федору Емельяненко одобрены визы в США

Бои Федора Емельяненко и на Bellator 290 остаются в силе. Российским бойцам одобрены визы в США.

Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США).

Главным событием Bellator 290 станет титульный бой в тяжелом весе между Емельяненко и . Для 46-летнего россиянина этот поединок станет последним в карьере.

Немков в со-главном поединке подерется с . Также на турнире выступит Диана Авсарагова, которая проведет бой с кубинкой Алехандрой Ларой.

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