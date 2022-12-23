Вадиму Немкову и Федору Емельяненко одобрены визы в США
Бои Федора Емельяненко и Вадима Немкова на Bellator 290 остаются в силе. Российским бойцам одобрены визы в США.
Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США).
Главным событием Bellator 290 станет титульный бой в тяжелом весе между Емельяненко и Райаном Бейдером. Для 46-летнего россиянина этот поединок станет последним в карьере.
Немков в со-главном поединке подерется с Йоэлем Ромеро. Также на турнире выступит Диана Авсарагова, которая проведет бой с кубинкой Алехандрой Ларой.
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