Тайсон Фьюри: «Джо Джойс вытрет Джошуа пол»
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри назвал боксера, который победит Энтони Джошуа.
Ранее Эй Джей заявил, что он предпочтет подраться с Диллианом Уайтом, а не Фьюри, если на кону поединка не будут стоять чемпионские титулы.
«Вперед, дерись с Уайтом. Это не мое дело.
Следует ли Джо Джойсу подраться с Джошуа? Да. Я думаю, он им вытрет пол. Но мы никогда этого не увидим», – считает Фьюри.
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