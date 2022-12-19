Тайсон Фьюри: «Джо Джойс вытрет Джошуа пол»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Джо Джойс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри назвал боксера, который победит Энтони Джошуа.

Ранее Эй Джей заявил, что он предпочтет подраться с Диллианом Уайтом, а не Фьюри, если на кону поединка не будут стоять чемпионские титулы.

«Вперед, дерись с Уайтом. Это не мое дело.

Следует ли Джо Джойсу подраться с Джошуа? Да. Я думаю, он им вытрет пол. Но мы никогда этого не увидим», – считает Фьюри.

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