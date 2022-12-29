Шавкат Рахмонов сообщил об отмене боя с Джеффом Нилом: «Из-за травмы оппонента сняли, жду замену»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Шавкат Рахмонов Джефф Нил Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов сообщил, что поединок с Джеффом Нилом отменен. Бойцы должны были встретиться в ночь на 15 января на турнире UFC Fight Night 217.

«Из-за травмы оппонента сняли с боя. На данный момент жду замену. Все зависит от уровня бойца, его подготовки. Ведутся переговоры с UFC», – сказал казахстанский боец.

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