Рахмонов – о Махачеве в полусреднем весе: «Посмотрим. Хабиб не рисковал»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал желание Ислама Махачева попробовать себя в 77 килограммах.

«Ислам будет многим составлять конкуренцию. Но 77 килограммов – это другая категория, там надо будет посмотреть, какой будет его ударка и борьба.

Конечно, будет интересно, если он поднимется. Посмотрим. Мне кажется, вряд ли он будет подниматься. Но, конечно, Ислам может рискнуть. Хабиб не рисковал», – сказал Шавкат.

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