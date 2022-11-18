Рахмонов – о Махачеве в полусреднем весе: «Посмотрим. Хабиб не рисковал»
Рейтинговый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал желание Ислама Махачева попробовать себя в 77 килограммах.
«Ислам будет многим составлять конкуренцию. Но 77 килограммов – это другая категория, там надо будет посмотреть, какой будет его ударка и борьба.
Конечно, будет интересно, если он поднимется. Посмотрим. Мне кажется, вряд ли он будет подниматься. Но, конечно, Ислам может рискнуть. Хабиб не рисковал», – сказал Шавкат.
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