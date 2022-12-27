Джефф Нил о статусе фаворита Рахмонова: «Мне наплевать»

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Американец Джефф Нил (15-4) высказался о статусе фаворита, который в их бое букмекеры присвоили казахстанцу Шавкату Рахмонову:

«Мне наплевать на коэффициенты ставок, я собираюсь испортить чьи-нибудь ставки. Но это то, что есть, я не беспокоюсь об этом. В конце дня, когда дверь клетки закрывается, коэффициенты ставок ничего не значат», — цитировал Нила Lowkickmma.com.

Бой Нил – Рахмонов состоится 15 января.

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