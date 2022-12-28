Магни дал прогноз на бой Рахмонов – Нил: «У Нила будет приемущество, но Щавкат хорош в грепплинге»

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Американский боец UFC Нил Магни дал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила

«Увидев, как Джефф Нил выглядел в своем последнем бою с Люке, его движение на ногах, его давление, его мощь, я бы сказал, что у него будет преимущество в этом поединке. Но Рахмонов очень хорош в грэпплинге. Если он переведет Нила на землю, то будет представлять для него угрозу. Однако если бы я делал ставку на этот бой, я бы сказал, что Джефф Нил победит»

Рахмонов в последнем бою финишировал Магни. Бой с Нилом состоится 15 января.

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