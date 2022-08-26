Томпсон – о лучшем проспекте в полусреднем весе: «Шавкат Рахмонов – лучший»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Нил Магни Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Стивен Томпсон считает казахстанца Шавката Рахмонова самым перспективным бойцом дивизиона.

«Думаю, что из этих трех парней Шавкат является лучшим проспектом в полусреднем весе. Он непобежденный, у него отличная ударка.

Мы видели, что Гилберт Бернс заставил Чимаева выглядеть смертным. Хамзат пропустил несколько хороших ударов от Бернса. Гилберт почти финишировал его.

А у Шавката очень хорошая ударка, то же самое можно сказать и о его джиу-джитсу. Он контролировал Нила Магни почти весь бой, прежде чем финишировать его.

Так что я считаю, что Шавкат обладает всем необходимым, чтобы в будущем стать чемпионом», – сказал «Вандербой».

 Шавкат Рахмонов: «Я везде сильнее Чимаева. Он преподносит себя как непобедимого, но таких людей не бывает»

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