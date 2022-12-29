Волкановски – о мотивации перед боем с Махачевым: «Я иду драться с дагестанским борцом. Все спрашивают: «Как Алекс справится?»

Чемпион UFC в полулегком весе и лучший боец промоушена вне зависимости от весовой категории Алекс Волкановски объяснил свою мотивацию перед боем с за титул в легком весе.

«Нет никакого неуважения к Исламу и его команде, но именно поэтому этот бой так важен для меня. Так что у меня большое уважение к моему сопернику.

Я боец полулегкого веса, который поднимается в легкий дивизион и будет драться не с обыкновенным легковесом, а дагестанским борцом Исламом Махачевым.

Как известно, он приходит и переводит вниз любого бойца своей весовой категории. Теперь все спрашивают: «Как Алекс с этим справится?» Вот что меня мотивирует сейчас», – сказал австралиец.

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