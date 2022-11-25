Али Абдель-Азиз: «Ислам Махачев может стать чемпионом UFC в трех весовых категориях»

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что чемпион в легком весе способен стать тройным чемпионом.

«Я вижу, как он станет чемпионом в трех весовых категориях. Правда, я это предвижу.

Вы хотите мне сказать, что Махачев не сможет победить ? Нет сомнений, что он может это сделать. Или скажете, что Ислам не сможет побить ? Нет, он может.

Ислам Махачев может стать чемпионом UFC в трех весовых категориях», – сказал менеджер.

Абдель-Азиз – Конору: «Твой бывший парень подал на тебя в суд? Вы, ребята, стоите друг друга»

Хабиб: «Волкановски будет для Махачева более сложным соперником, чем Оливейра. Но мы прикончим этого парня»