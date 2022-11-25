Али Абдель-Азиз: «Ислам Махачев может стать чемпионом UFC в трех весовых категориях»
Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев способен стать тройным чемпионом.
«Я вижу, как он станет чемпионом в трех весовых категориях. Правда, я это предвижу.
Вы хотите мне сказать, что Махачев не сможет победить Леона Эдвардса? Нет сомнений, что он может это сделать. Или скажете, что Ислам не сможет побить Алекса Перейру? Нет, он может.
Ислам Махачев может стать чемпионом UFC в трех весовых категориях», – сказал менеджер.
Абдель-Азиз – Конору: «Твой бывший парень подал на тебя в суд? Вы, ребята, стоите друг друга»
Хабиб: «Волкановски будет для Махачева более сложным соперником, чем Оливейра. Но мы прикончим этого парня»
Комментарии