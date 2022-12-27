Сантьяго Понзиниббио бросил вызов Чимаеву: «Эй, UFC, я здесь!»
Аргентинский полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио сообщил о желании провести бой с Хамзатом Чимаевым.
«Я думал, что Чимаев дерется с Колби Ковингтоном, и я планировал попросить матчмейкеров сделать меня резервным бойцом на случай, если кто-то из них получит травму.
Теперь, когда я услышал, что их бой может не состояться, все стало еще лучше. Эй, UFC, я здесь!» – сказал Понзиниббио.
В декабре Понзиниббио нокаутировал Алекса Мороно в третьем раунде.
Хамзат Чимаев: «Я просто хочу драться, но бойцы продолжают убегать от меня»
Хамзат Чимаев: «Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, кто это будет»
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