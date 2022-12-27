Сантьяго Понзиниббио бросил вызов Чимаеву: «Эй, UFC, я здесь!»

Аргентинский полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио сообщил о желании провести бой с Хамзатом Чимаевым.

«Я думал, что Чимаев дерется с Колби Ковингтоном, и я планировал попросить матчмейкеров сделать меня резервным бойцом на случай, если кто-то из них получит травму.

Теперь, когда я услышал, что их бой может не состояться, все стало еще лучше. Эй, UFC, я здесь!» – сказал Понзиниббио.

В декабре Понзиниббио нокаутировал Алекса Мороно в третьем раунде.

Хамзат Чимаев: «Я просто хочу драться, но бойцы продолжают убегать от меня»

Хамзат Чимаев: «Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, кто это будет»