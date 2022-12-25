Цзю про отмену боя с Чарло: «Двигаемся дальше. Готов к следующему обязательному претенденту»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Цзю - Чарло Бокс/MMA/UFC

Австралийский боец первого среднего веса Тимофей Цзю прокомментировал отмену боя с абсолютным чемпионом Джермеллом Чарло.

Американец сломал руку во время тренировки. Поединок, который был запланирован 28 января в Лас-Вегасе, отложен на неопределенный срок.

«Я очень разочарован. Чувствовал, что все звезды сошлись для поединка за титул абсолютного чемпиона… Но мы двигаемся дальше.

Я готов к следующему обязательному претенденту. Вернусь к Чарло, как только он залечит травму и будет готов выйти на ринг», – сказал Цзю.

Тим Цзю про бой с Чарло: «Мне нечего терять. На меня ничего не давит»

Чарло сломал руку. Титульный бой с Цзю отложен на неопределенный срок

1 комментарий

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DIMONDI
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Одной не одной, а так победит, наверное
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