Тим Цзю про бой с Чарло: «Мне нечего терять. На меня ничего не давит»

Претендент на титул WBO в первом среднем весе отреагировал на анонс поединка с абсолютным чемпионом Джермеллом Чарло.

«Мне нечего терять. На меня ничего не давит. Все давление на Чарло, он сам его создал, сказав, что нокаутирует меня за пару раундов. Я знаю, что этого не произойдет. Вот увидите.

Мы две разные личности, не товарищи. На кофе его звать не буду. Вероятно, мы мы никогда не будем друзьями, но я испытываю определенное уважение к нему как к бойцу.

Почему я так рано приехал в США? Дело не в физической подготовке. Это джунгли, чувак. Я просто чувствую, что нахожусь в джунглях.

Америка – совершенно особенное место. Вот почему я приехал так рано. Мой взгляд на бой: я монстр, вот и все», – сказал Цзю.

Бой Цзю и Чарло состоится 28 января в Лас-Вегасе.

Бой Тима Цзю и Джермелла Чарло официально состоится 28 января в Лас-Вегасе

Тим Цзю: «Желаю причинить боль Чарло»