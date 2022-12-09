Тим Цзю про бой с Чарло: «Мне нечего терять. На меня ничего не давит»
Претендент на титул WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю отреагировал на анонс поединка с абсолютным чемпионом Джермеллом Чарло.
«Мне нечего терять. На меня ничего не давит. Все давление на Чарло, он сам его создал, сказав, что нокаутирует меня за пару раундов. Я знаю, что этого не произойдет. Вот увидите.
Мы две разные личности, не товарищи. На кофе его звать не буду. Вероятно, мы мы никогда не будем друзьями, но я испытываю определенное уважение к нему как к бойцу.
Почему я так рано приехал в США? Дело не в физической подготовке. Это джунгли, чувак. Я просто чувствую, что нахожусь в джунглях.
Америка – совершенно особенное место. Вот почему я приехал так рано. Мой взгляд на бой: я монстр, вот и все», – сказал Цзю.
Бой Цзю и Чарло состоится 28 января в Лас-Вегасе.
Бой Тима Цзю и Джермелла Чарло официально состоится 28 января в Лас-Вегасе
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