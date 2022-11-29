Фрэнсис Нганну: «Я хочу остаться в UFC, но мне должны разрешить боксировать»

Чемпион UFC в тяжелом весе заявил, что не подпишет нового контракта с промоушеном, если ему не гарантируют право боксировать вне организации.

«Я хочу остаться в UFC, но надо сделать все правильно. Буду рад вернуться в октагон, когда в контракте будут хорошие условия.

Поединок с Джонсом денежный, но есть много и других денежных боев. Мне должны разрешить выступать по правилам бокса.

Таковы мои условия, нравится им это или нет. Я хочу и буду боксировать, потому что я свободен и сам решаю, что мне делать», – сказал камерунец.

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