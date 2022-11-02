Чейл Соннен: «За три года Джонс не провел ни одного боя, и ничего не сделал, чтобы поединок с Нганну стал ближе»

Ветеран ММА Чейл Соннен раскритиковал экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе за бездействие.

«Я ошарашен тем, что за три года Джон Джонс так и не создал сюжетную линию. Когда он ушел три года назад, у нас всех была большая надежда, что он вернется в бою с .

И вот, спустя три года, у нас все еще есть надежда, что Джонс будет драться с Нганну. Как будто ничего не изменилось за три года.

Это дело Джонса, я здесь не для того, чтобы давать ему пощечину. Но для меня это сюрприз: почему за три года он не придумал бой для себя? За три года Джонс не провел ни одного боя, и ничего не сделал, чтобы поединок с Нганну стал ближе

За три года он даже не добавил огня в бой с Нганну, который был создан для него. Он ничего не сделал, чтобы привлечь общественный интерес. Он абсолютно ничего не сделал», – сказал Соннен.

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