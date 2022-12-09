Фьюри про бой с Джошуа: «Возможно, мы подеремся, когда нам обоим будет по 55 лет»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на вопрос, состоится ли их бой с Энтони Джошуа.

«Спросите что-то полегче. Я вызывал его много раз, но, возможно, мы подеремся, когда нам обоим будет по 55 лет. Это будет бой звездных ветеранов.

Мы не подрались за все это время и, похоже, что наш поединок не состоится в данный момент. У него нет никаких поясов. Я чемпион, я предложил ему бой, он не согласился.

Я здесь не для того, чтобы упрекать его. У Джошуа были на то свои причины, и я вообще не буду его как-то называть. У меня есть дела, о которых нужно позаботиться», – сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Усик уже побеждал большого парня – Энтони Джошуа. А я немногим больше его»

Отец Фьюри: «Усик не сможет побить Тайсона. Он просто слишком маленький»